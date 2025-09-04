Truffa e non peculato per il tesoriere della banca che distrae i fondi comunali

Truffa aggravata e non peculato per il dipendente di banca incaricato di gestire la tesoreria di un ente locale che si appropri di ingenti somme di denaro attraverso la sostituzione dei beneficiari dei mandati emessi dai comuni con altri soggetti compiacenti. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 30184/2025, accogliendo parzialmente il ricorso dell’imputato cui pure ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Per la VI Sezione penale, infatti, si può affermarsi che il dipendete di un istituto di credito, incaricato di gestire il servizio di tesoreria per conto di un ente locale, “riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività non si limita al mero maneggio del denaro pubblico, né al solo adempimento di obblighi di pagamento impartiti dall’ente, bensì contempla una più ampia ingerenza nella complessiva attività finanziaria dell’ente, dovendo curare anche la rendicontazione, nei confronti della tesoreria provinciale, dei flussi di denaro, in entrata e in uscita, secondo modalità predeterminate per legge e finalizzate a consentire il controllo sui conti pubblici”.

Ciò detto resta però da verificare se la condotta contestata integri il reato di peculato, piuttosto che quello di truffa aggravata. L’art. 314 cod. pen., prosegue la decisione, presuppone che l’appropriazione ricada su beni di cui il pubblico agente abbia il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio.

Deve, pertanto, affermarsi – prosegue la Corte - il principio secondo cui, “nelle procedure di spesa in cui è prevista una formale distinzione tra il momento deliberativo e quello esecutivo, la disponibilità giuridica del denaro e la conseguente possibilità di ritenere configurabile il peculato si configura esclusivamente in capo al soggetto cui è conferito il potere di emettere i mandati di pagamento (il cosiddetto ordinatore di spesa) e impartire, se del caso, al tesoriere l’ordine di provvedere materialmente al pagamento stesso, dovendosi escludere in capo a quest’ultimo la disponibilità del denaro, difettando qualsivoglia potere in ordine alla sua destinazione”.

E allora, continua la Cassazione, “è agevole escludere che il ricorrente avesse la ‘disponibilità’ del denaro oggetto di appropriazione, posto che il tesoriere, per espressa previsione normativa, non interviene nella fase deliberativa in ordine alla decisione di impiegare il denaro pubblico, bensì nella sola fase esecutiva, nell’ambito della quale non è più esercitabile alcuna forma di potere, sia pur di mero fatto, idoneo ad incidere sulla destinazione del denaro stesso”.

In buona sostanza, una volta emesso il mandato di pagamento, il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi alla sua esecuzione, non essendogli attribuito, neppure in via di fatto e sulla base dell’occasionalità necessaria, alcun potere dispositivo.

La condotta contestata dunque “non è quella di peculato, bensì rientra nella fattispecie della truffa, proprio perché è solo per effetto dell’artificio consistito nella falsificazione del mandato di pagamento che il ricorrente si è procurata la disponibilità della somma che, altrimenti, non aveva”.

Né può obiettarsi che la condotta fraudolenta sarebbe finalizzata ad occultare l’impossessamento del denaro, essendo evidente che in assenza dell’artificio il denaro non sarebbe potuto in alcun modo confluire in favore dei correi del tesoriere, “sicchè è proprio l’artificio che ha costituito il fattore causale per effetto del quale il denaro è stato deviato dalla destinazione pubblicistica, per refluire a vantaggio del ricorrente”.

Mentre, conclude sul punto, la successiva condotta volta ad alterare le risultanze contabili nell’ambito del rapporto con la tesoreria provinciale era, invece, sicuramente destinata ad occultare gli ammanchi, ma si tratta di un post factum rispetto all’impossessamento del denaro conseguente alla condotta truffaldina. Alla luce di tali considerazioni, la condotta di peculato è stata riqualificata in quella di truffa ex art. 640, comma 2, cod. pen. aggravata ai sensi dell’art. 61, n.9 cod. pen.