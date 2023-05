Tutela del terzo trasportato, l'interpretazione dell'art. 141 del Cda dopo l'intervento delle SS.UU. di Ugo Arcuri*

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Con la sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto un contrasto interpretativo sorto in materia di responsabilità nella circolazione stradale, in riferimento all'interpretazione dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private e delle azioni a tutela del terzo trasportato a bordo di veicolo coinvolto in un sinistro.



L'art. 141 Cda, rubricato "Risarcimento del terzo trasportato", prevede invero la possibilità per il terzo trasportato, in caso...