GiurisprudenzaComunitario e Internazionale

Tutele effettive, divieto di discriminazione valido anche per la lavoratrice con figlio disabile

di Marina Castellaneta

N. 37

Guida al Diritto

Per assicurare una tutela effettiva e non solo formale delle persone disabili, in particolare sui posti di lavoro, è intervenuta, a garantire la posizione dei lavoratori, familiari di una persona disabile, la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata l'11 settembre nella causa C-38/24, Bervidi

Per assicurare una tutela effettiva e non solo formale delle persone disabili, in particolare sui posti di lavoro, è intervenuta, a garantire la posizione dei lavoratori, familiari di una persona disabile, la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata l'11 settembre nella causa C-38/24, Bervidi. In particolare, gli eurogiudici, in linea con il divieto non solo di discriminazioni dirette ma anche indirette, hanno stabilito che l'indicato divieto non riguarda unicamente la persona...

Argomenti

I punti chiave

  1. Il fatto
  2. La portata della nozione di discriminazione e del principio di parità di trattamento
  3. I diritti del minore
  4. Gli obblighi del datore di lavoro

