Tutti gli advisor negli accordi tra Lendlease, Risanamento e le banche sulle aree di Santa Giulia a Milano

Il Gruppo Lendlease, il Gruppo Risanamento, i creditori finanziari di quest'ultimo - tra cui il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato denominato "Back2bonis" - hanno raggiunto un accordo volto a consentire, a determinate condizioni, la prosecuzione del progetto di rigenerazione urbana relativo all'area "Milano Santa Giulia", in vista dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026









Il Gruppo Lendlease, il Gruppo Risanamento, i creditori finanziari di quest'ultimo - tra cui il fondo di investimento alternativo mobiliare riservato denominato "Back2bonis" - hanno raggiunto un accordo volto a consentire, a determinate condizioni, la prosecuzione del progetto di rigenerazione urbana relativo all'area "Milano Santa Giulia", in vista dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Nell'ambito dell'operazione, Lendlease è stato assistito da BonelliErede, Legance e Bertacco Recla & Partners; Risanamento da DLA Piper, Belvedere Inzaghi & Partners e Osborne Clarke mentre Chiomenti e Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno agito al fianco dei creditori finanziari coinvolti.

BonelliErede ha agito al fianco del Gruppo Lendlease nella strutturazione e negoziazione dell'accordo con un team composto da Stefano Nanni Costa, partner e membro del Focus Team Real Estate, il managing associate Marco Bitetto, membro del Focus Team Private Equity, e gli associate Ester Zucchelli e Mario Ferrara.

Legance ha assistito il Gruppo Lendlease per i profili relativi alla negoziazione del term sheet del finanziamento da erogarsi in favore del fondo comune di investimento immobiliare gestito da Lendlease Italy SGR S.p.A., con un team composto dal socio Emanuele Espositi, dalla counsel Francesca Tirrito e dalla senior associate Giulia Maretto.

Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Francesco Di Bari e dalla senior associate Chiara Scala. Bertacco Recla & Partners ha assistito il Gruppo Lendlease per i profili di diritto amministrativo, con un team composto da Paolo Bertacco, partner e responsabile del Dipartimento Town Planning, Francesco Rovetta, partner, e Silvia Marcelli, associate.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito il Gruppo Risanamento, per cui ha agito la responsabile della Direzione affari societari, Anna Maria Volpato, con un team coordinato dal partner Matteo Almini e composto, per gli aspetti corporate dell'operazione, dagli avvocati Daniele Sotgiu, Silvia Lazzaretti, Benedetta Girardi, Simone Castelli, per gli aspetti di capital markets dal partner Francesco Maria Aleandri e dall'avvocato Mariateresa Candido, e per gli aspetti finance dal senior partner Nino Lombardo e dagli avvocati Claudia Scialdone e Oreste Sarra.

Lo studio legale Belvedere Inzaghi & Partners ha assistito il Gruppo Risanamento per i profili di natura amministrativa con un team composto dal co-founder partner Guido Inzaghi e dall'associate Andrea Ceriani.

Lo studio legale Osborne Clarke ha assistito il Gruppo Risanamento per i profili degli accordi relativi agli appalti pubblici concernenti le Opere Olimpiche, con un team composto dal partner Giorgio Lezzi e dall'associate Angelo Maria Quintieri. z

Chiomenti ha assistito le banche creditrici e il fondo "Back2bonis" nella strutturazione e negoziazione dell'accordo con un team composto dai partner Gregorio Consoli, Umberto Borzi, Antonio Tavella e Italo De Santis, i senior associate Gioia Ronci, Alessandro Giacosa, Alessandra Biotti ed Emanuela Gagliani Caputo, e gli associate Alessio Lisanti, Gianluca Riccardino e Davide Gianella. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Giulio Napolitano e dall'associate Luca Masotto.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito le banche per i profili relativi alla negoziazione della documentazione relativa al finanziamento da erogarsi in favore del fondo comune di investimento immobiliare gestito da Lendlease Italy SGR S.p.A., con un team composto dal partner Andrea Limongelli, il senior associate Stefano Motta e le associate Chiara Righetti e Roberta Ferrario. L'equity partner Michele Aprile e il junior partner Roger Demoro hanno seguito gli aspetti fiscali.

In foto Stefano Nanni Costa, partner di BonelliErede, Matteo Almini, partner di DLA Piper e Gregorio Consoli, partner di Chiomenti.