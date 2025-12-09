Tutti gli advisor che hanno assistito Bain Capital e la partecipata Jamco nell’acquisizione di Iacobucci HF Aerospace, rafforzando la piattaforma globale per gli interni di cabina

Nathalie Brazzelli, Luca Maranetto, Alessandro Pilarski

Ropes & Gray ha affiancato Jamco Corporation – società in portafoglio di Bain Capital e principale produttore giapponese di soluzioni per gli interni di cabina nell’aviazione commerciale – e Bain Capital, operatore globale di private equity con 185 miliardi di dollari di asset in gestione, nella definizione della documentazione vincolante relativa all’acquisizione di Iacobucci HF Aerospace S.p.A. (IHFA). Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2025, soggetto alle consuete condizioni di closing.

Fondata nel 1994, IHFA è leader nello sviluppo e nella fornitura di macchine per espresso e bevande, compattatori di rifiuti, forni e altri inserti di galley per l’aviazione commerciale. Nel tempo l’azienda ha costruito un portafoglio di prodotti innovativi, progettati per migliorare l’esperienza di passeggeri ed equipaggio, riconosciuti dal mercato per prestazioni ed elevata affidabilità.

Il team di Ropes & Gray è stato guidato dai partner di private equity Cataldo Piccarreta e Luca Maranetto, coadiuvati dagli associate Valeria Fiormonti, Catherine Simes, Alvise Ometto, e dalla trainee Marianna Pessi per i profili M&A, e dal counsel Niccolò Vernillo e dall’associate Lorenzo Russo, per i profili finance.

Seabury Securities ha operato in qualità di advisor finanziario esclusivo di Jamco Corporation.

New Deal Advisors ha assistito Jamco Corporation nell’attività di due diligence finanziaria, con un team guidato dal partner Antonio Ficetti, coadiuvato da Virginia Zini. Chiaravalli Reali e Associati ha assistito Jamco Corporation nell’attività di due diligence fiscale, con un team guidato dal senior partner David Reali e dal partner Marco Curti, coadiuvati dal senior associate Eros De Filippis.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Jamco Corporation negli aspetti relativi alla struttura dell’operazione, con un team composto dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dall’associate partner Filippo Jurina.

I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Nunziante Magrone, con un team composto dal senior partner Roberto Donnini e dal partner Alessandro Pilarski.