Tutti gli Advisor dell’operazione Tecno SpA

Mia Rinetti, Milena Prisco, Arianna Cortese, Monica Valentino, Alessandro Merenda, Luca Valerio Silviani della Valle e Angela Lopez

Pavia e Ansaldo ha assistito Tecno S.p.A Società Benefit, tra i principali player nel settore SustainTech, nel processo di quotazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e in data odierna hanno avuto avvio le negoziazioni del titolo. Tecno S.p.A. Società Benefit, precursore della Twin Transition, è la prima IPO Sostenibile sul mercato Euronext Growth Milan, in virtù di un processo di quotazione che si è svolto secondo criteri ESG.

Pavia e Ansaldo ha assistito Tecno, con un team multidisciplinare composto dai partner Mia Rinetti, responsabile del dipartimento Capital Markets, e Milena Prisco del dipartimento M&A e corporate dello Studio e Head of ESG, coadiuvate dalla associate Arianna Cortese.

Lo Studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Intesa Sanpaolo (IMI – Corporate & Investment Banking), Global Coordinator e Sole Bookrunner, e Banca Investis, Euronext Growth Advisor, con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dal senior associate Luca Valerio Silviani della Valle e dagli associate Angela Lopez e Christian Caprari.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Tecno S.p.A. per i profili fiscali e giuslavoristico-previdenziali, con un team guidato dal partner Monica Valentino, coadiuvata, per gli aspetti fiscali, dal senior associate Antonio Longobardi e dall’associate Grazia D’Alessio e, per gli aspetti giuslavoristico-previdenziali, dal partner Carlo Dori e dal senior associate Stefano Sestili.

La Società è stata altresì assistita da Deloitte & Touche S.p.A. quale società di revisione e di advisor per le attività di financial due diligence, con un team guidato dal senior partner Mariano Bruno supportato, per le attività di revisione contabile, dalla senior manager Ludovica Saladino e per le attività di capital market, dal partner Gabriele Arioli e dal senior manager Marco Manfredi.

Da Adagio 23 con la partner Carmelina Favatella per la verifica dei dati extra-contabili.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Giovannella Condò, Co Founder dello studio Milano Notai.

IR Top Consulting ha agito quale advisor finanziario di Tecno con un team guidato dal fondatore e amministratore delegato Anna Lambiase e dalla Senior Manager Maria Antonietta Pireddu.