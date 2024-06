Tutti gli advisor nell’acquisizione della maggioranza di So.Ge.A.P. s.p.a. - società per la gestione dell’aeroporto di Parma

Centerline Airport Partners Inc., con la controllata Centerline Airport Partners Italia S.r.l., ha perfezionato l’acquisto del 51% delle azioni di SO.GE.A.P. S.p.A., società per la gestione dell’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, a seguito dell’ottenimento della golden power e della realizzazione di determinate condizioni contrattuali all’operazione.

Lo studio RPLT – RP legalitax ha assistito Centerline con un team guidato dalla partner Prof. Avv. Anna Masutti, per gli aspetti di M&A dal partner Stefano Chiarva e dall’Of Counsel Sabrina Straneo, con gli associate Alberto Agresti e Riccardo Ruosi, e per gli aspetti aeroportuali e del diritto aeronautico dal partner Pietro Nisi e dall’associate Carla Bonacci, per gli aspetti bancari dalla partner Federica Pastorino e dall’associate Marco Pellegrini, e per gli aspetti relativi alla golden power da Amedeo Della Croce.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Centerline nella due diligence fiscale e finanziaria con un team guidato dal partner Gianfranco Buschini, coadiuvato dalla senior associate Sabrina Ricciardi e dall’associate Lorenzo Vignola.

Il venditore, Parma Aeroporto S.r.l., è stato assistito per gli aspetti di M&A e di golden power dagli avvocati Giuseppe Scotti ed il prof. Antonio D’Aloia, mentre per gli aspetti finanziari e fiscali della transazione da Luigi Capitani dello studio Capitani-Picone coadiuvato da Giovanni Massera di Calamo Studi.