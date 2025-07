Tutti gli advisor nel primo investimento di Coima Opportunity Fund III

Alessandro Balp, Francesco Semonella, Cosimo Paszkowki, Giampiero Priori

BonelliErede, Maisto e Associati ed RDS Legal hanno assistito Coima Sgr, leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali, nel perfezionamento del primo investimento di Coima Opportunity Fund III (COF III), terzo fondo discrezionale della società, classificato ex art. 8 SFDR, la cui strategia è dedicata principalmente al riuso edilizio e alla transizione energetica diversificata nei diversi segmenti di mercato, in particolare nel settore del living.

La prima acquisizione di COF III prevede un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro per la rifunzionalizzazione di un immobile cielo-terra di nove piani situato a Roma in via Carcani, a Trastevere. L’edificio è attualmente locato al Ministero dell’Università e della Ricerca e prevede la successiva conversione da destinazione direzionale a residenziale.

Il finanziamento è stato supportato da un green loan da 18 milioni di euro erogato da BPER, tramite la Divisione Corporate & Investment Banking.

BonelliErede ha assistito Coima con un team composto dal partner Alessandro Balp, leader del Focus Team Real Estate, coadiuvato dal managing associate Samuel Ghizzardi e dall’associate Sara Sardella per gli aspetti corporate e real estate, e dal managing associate Antonio Giulio Carbonara per gli aspetti di diritto amministrativo.

Coima è stata assistita, per gli aspetti fiscali, da Maisto e Associati con un team composto dai partner Marco Valdonio e Cesare Silvani e dagli associate Sara Montalbetti e Francesco Semonella.

Per gli aspetti di natura urbanistica ed edilizia, Coima si è avvalsa dell’assistenza dello studio dello studio RDS Legal con un team composto dalla partner Valentina Delli Santi e dall’avvocato Claudia Salvatori.

Nell’ambito del finanziamento, Coima è stata assistita da Orsingher Ortu - Avvocati Associati, che ha agito con un team guidato dal partner Cosimo Paszkowski e composto dall’associate Anita Mancino e dalla trainee Anna Fiameni.

DLA Piper ha assistito BPER, tramite la Divisione Corporate & Investment Banking, con un team multidisciplinare guidato dal partner Giampiero Priori e composto dall’avvocato Oreste Sarra e da Carla Vinella per quanto attiene agli aspetti banking & finance dell’operazione. Per i profili fiscali hanno agito il partner Andrea Di Dio e l’avvocato Valentina Trappolini. La partner Carmen Chierchia e la partner Valentina Marengo, coadiuvate dal counsel Francesco Edoardo Ascione e dagli avvocati Nadja Zoebisch e Michele Musto hanno curato, rispettivamente, i profili urbanistici e i profili di natura immobiliare.