Tutti gli studi nell'acquisizione dai fondi Permira di una quota di maggioranza di Gruppo Florence

Filippo Troisi, Luca Cuomo, Stefano Bucci e Luca Picone









I fondi Permira, assistiti per i profili corporate da Legance, hanno sottoscritto un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza di Gruppo Florence SpA, la principale piattaforma industriale italiana al servizio dell'industria del lusso i cui soci venditori sono stati assistiti dal team corporate M&A di Gianni & Origoni e DWF nonché di Hogan Lovells specificamente per gli imprenditori.



Permira acquisirà, tramite un veicolo dedicato, una quota di maggioranza dagli attuali azionisti VAM Investments, Fondo Italiano d'Investimento, Italmobiliare e dagli imprenditori delle società che fanno parte del Gruppo Florence.



Gli imprenditori, il management team e VAM Investments reinvestiranno in modo significativo, FII manterrà una quota di minoranza.



Legance ha assistito Permira con un team guidato dal senior partner Filippo Troisi e dal counsel Andrea Tortora della Corte, con il senior associate Paolo Piccirilli, gli associate Giovanni Manno, Marco Cardello, Elettra Prati e Ruggero Artale. Gli aspetti labour sono stati seguiti dal counsel Marco D'Agostini e dall'associate Cristina Roagna.



Il team di Latham & Watkins guidato dal partner Marcello Bragliani con Nicola Nocerino e Marco Bonasso ha assistito Permira per i profili finance e capital markets di diritto italiano. I partner Jay Sadanandan e Ben Wright con Qi Rui (Carry) Chen, Alexander David Law, Chloe Gontier e Joshua James Atkinson si sono occupati dei profili finance di diritto inglese, mentre il counsel James Leslie con Blanca Vázquez de Castro hanno seguito gli aspetti fiscali inglesi dell'operazione.



Per gli aspetti antitrust Permira è stato assistito da Clifford Chance con il partner Luciano Di Via e il senior associate Antonio Mirabile.



Maisto e Associati ha assistito Permira per gli aspetti fiscali di diritto italiano dell'operazione con un team guidato dai partner Marco Valdonio e Stefano Tellarini e composto dagli associati Alice Bonini, Riccardo Maffi e Stefano Vito Pantaleo.



GOP, DWF ed Hogan Lovells hanno assistito i venditori di Gruppo Florence.

In particolare, i soci finanziari (Fondo Italiano d'investimento, VAM Investments e Italmobiliare) sono stati assistiti da GOP e DWF.



Il team di DWF è stato guidato dal partner Luca Cuomo, responsabile del dipartimento Corporate M&A, con la collaborazione dell'associate Alberto Sieli e coadiuvato dai counsel Giacomo Romiti e Matteo Polli e dagli associate Artemis Tiamkaris, Antonio Lopetuso, Giulia Santi e Giuliana Iervolino per i profili corporate e M&A e, con l'assistenza del partner Giorgio Manca, del counsel Paola Mariani e degli associati Alberto Parisi, Edoardo Pozzolini ed Elisa Pettiti per i profili labour.



Il team di GOP è stato guidato da Stefano Bucci, partner M&A e PE, coadiuvato dal counsel Federico Botta nonché da un team interdisciplinare per le attività corporate M&A, nelle persone delle associate Ludovica Venafro Federica Lavorini, della senior associate Livia Saporito e l'associate Chiara Palombi per gli aspetti lavoristici, nonché dai counsel Elena Cirillo e Simone D'Avolio per la parte relativa alla documentazione finanziaria.



Il team di Hogan Lovells, che ha assistito invece i soci imprenditori, è stato guidato dal partner Luca Picone, con la counsel Martina Di Nicola, l'associate Eva Campione e il trainee Gianluca Ceci.



BonelliErede ha assistito i venditori relativamente agli aspetti di struttura e due diligence fiscale dell'operazione, con un team guidato dal partner Andrea Silvestri, coadiuvato dal managing associate Paolo Ronca e dagli associate Michele Barcellona, Matteo Polisicchio, Paolo Savarese, Matteo Lamaro e Gabriele Barone.