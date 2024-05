Tutti gli studi nelle emissioni obbligazionarie di Fiber Midco S.p.A. e Fiber Bidco S.p.A.

Erika Brini Raimondi, Nathalie Brazzelli, Marina Ampolilla, Gaetano Carrello

Gli studi legali Latham & Watkins, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, Pirola Pennuto Zei & Associati, Facchini Rossi Michelutti, PedersoliGattai e Milbank hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione del prestito obbligazionario holdco pay-if-you-can toggle da parte di Fiber Midco S.p.A., prima emissione di questa tipologia che permette, a determinate condizioni, di pagare interesse in cash o di differirne il pagamento ad ogni periodo di interessi, emesso da una società italiana in un bond offering sindacato sul mercato, e dell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso high-yield da parte di Fiber Bidco S.p.A., società capogruppo del gruppo Fedrigoni, società detenuta dai fondi di private equity Bain Capital Private Equity e BC Partners.

I nuovi prestiti obbligazionari sono stati emessi nel contesto di un’operazione di rifinanziamento del gruppo, ivi incluso il rimborso dell’indebitamento derivante dai prestiti obbligazionari a tasso fisso emessi in precedenza da Fiber Bidco S.p.A.

Latham & Watkins ha assistito gli emittenti per i profili di diritto italiano con un team guidato dal partner Marcello Bragliani con la counsel Erika Brini Raimondi e gli associate Francesca Parisini e Nicola Dall’Acqua per i profili finance, dai partner Cataldo Piccarreta e Giorgia Lugli con gli associate Luca Maranetto e Federica Di Terlizzi per gli aspetti corporate, dal partner Antonio Coletti con il counsel Guido Bartolomei e l’associate Leonardo Fossatelli per i profili capital markets, e dal partner Cesare Milani con l’associate Edoardo Cassinelli per gli aspetti regolamentari.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha prestato assistenza agli emittenti per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle e Kanesh Balasubramaniam e dal counsel Nicolò Ascione e composto dagli associates Brando Cremona, Bowen Huang, Giulia Musmeci e Veronika Reisinger.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito gli emittenti per quanto concerne gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dall’associate partner Filippo Davide Jurina.

Lo Studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha supportato entrambe le società emittenti per gli aspetti fiscali dell’emissione obbligazionaria con un team composto dai Partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e dal Senior Associate Armando Tardini.

PedersoliGattai ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto italiano ai bookrunners dell’operazione BNP Paribas, BPER Banca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Mizuho Securities Europe GmbH, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Morgan Stanley & Co. International plc, Nomura, Banco Santander, S.A. e UniCredit S.p.A., con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal counsel Federico Tropeano e dagli associate Piero Piccolo, Davide Stracquadanio e Virginia Crugnola e, per i profili fiscali, con un team composto dal partner Cristiano Garbarini e dalla counsel Valentina Buzzi.

Milbank ha assistito i bookrunners per i profili di diritto inglese e dello Stato di New York con un team guidato dalla partner Rebecca Marques e composto dagli associate Melanie Probst e Matteo Bonacina.