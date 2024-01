Tutti gli studi nel finanziamento da €100 milioni a Castello SGR

Luca Maria Chieffo, Marco Mazzola, Andrea Pinto, Mario Naydenov

Gli studi legali internazionali Ashurst e Allen & Overy hanno assistito rispettivamente Castello SGR S.p.A. in qualità di SGR del fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori professionali GO Italia IX (sottoscritto integralmente da BGO) e un alternative lending institution in internazionale, in relazione ad un finanziamento da Euro 100 milioni per supportare l’acquisizione, e in alcuni casi lo sviluppo, di otto asset logistici siti nel nord Italia con una superficie totale pari a circa 250.000 mq.Castello SGR è una società di gestione del risparmio leader di mercato nella promozione e gestione di strumenti di investimento alternativi, prevalentemente real estate.

BGO è considerata una delle più importanti piattaforme globali di investimento immobiliare, e questa operazione conferma l’interesse dell’investitore ad operare su larga scala all’interno del mercato italiano del real estate.

Ashurst ha assistito Castello SGR S.p.A. con un team multi-disciplinare guidato dal partner Mario Lisanti e dal counsel Luca Maria Chieffo e composto dagli associate Beatrice Melito e Andrea Scarfone e dal trainee Amedeo Bardelli per gli aspetti banking, il partner Michele Milanese e l’associate Federico Squarcia per gli aspetti tax e la counsel Katia Fettes e l’associate Anna Kozakiewicz per gli aspetti di diritto lussemburghese.

Lo studio legale e tributario di EY ha assistito Castello SGR S.p.A. nella fase di due diligence fiscale e nella strutturazione dell’operazione e, in concerto con il team fiscale di Ashurst, in relazione alla negoziazione degli aspetti fiscali nell’ambito della procedura di finanziamento, con un team guidato dal partner Alessandro Padula e composto dal senior manager Mario Naydenov, dalla manager Pamela Nittoli e dal senior Domenico La Barca.

Allen & Overy ha assistito l’alternative lending institution che ha finanziato il portafoglio immobiliare con un team multi-disciplinare guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal senior associate Marco Mazzola, coadiuvati dalla senior associate Roberta Errico per le questioni di diritto amministrativo e immobiliare, oltre che dal counsel Elia Ferdinando Clarizia e dall’associate Doris Ceoromila per gli aspetti di natura fiscale. Nell’operazione è intervenuto un team della sede di A&O Lussemburgo composto dal partner Andreas Hommel, dalla counsel Diana Konrad e dall’associate Fanni Farizs.

Osborne Clarke ha assistito Mount Street Mortgage Servicing Limited, in qualità di agente del finanziamento, con un team guidato dal partner Andrea Pinto, Head of Financial Services in Italia, coadiuvato dalla lawyer Ilaria Cutolo.