Tutti gli studi nel finanziamento al fondo Columbus (Praemia REIM Italy SGR)

Pietro Scarfone, Marco Mazzola, Francesco Squerzoni, Andrea Cantarelli, Luca Di Nunzio

Gli studi legali internazionali A&O Shearman e Jones Day hanno assistito, rispettivamente, il fondo di investimento Fidera Limited e Praemia REIM Italy SGR quale società di gestione del risparmio per conto e nell’interesse del fondo comune di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato denominato “Columbus” (le cui quote sono interamente sottoscritte da fondi riconducibili a Fidera Limited), da un lato, e un fondo di credito gestito da DeA Capital Real Estate SGR denominato “TRELFI” (le cui quote sono interamente sottoscritte da fondi riconducibili a Tikehau Capital), dall’altro, nella strutturazione, negoziazione e sottoscrizione di un contratto di finanziamento finalizzato al finanziamento dei profondi interventi di riqualificazione energetica degli edifici di via Cristoforo Colombo e via Capitan Bavastro a Roma, interamente locati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al fine di ottenere certificazioni LEED a testimonianza dell’impegno della SGR verso la sostenibilità.

A&O Shearman ha assistito Fidera Limited e Praemia REIM Italy SGR in relazione a tutti gli aspetti del finanziamento, nonché di coordinamento degli altri advisor nominati dalla SGR con un team guidato dal partner Pietro Scarfone con il senior associate Marco Mazzola, coadiuvati dall’associate Andrei Avram. Nell’operazione, hanno inoltre prestato assistenza il partner Andreas Hommel e la counsel Diana Konrad, coadiuvati dal trainee Nasser Abouquir (A&O Shearman Lussemburgo).

Jones Day ha assistito DeA Capital Real Estate SGR e Tikehau Capital per tutti gli aspetti del finanziamento con un team guidato dal partner Francesco Squerzoni e dall’Of Counsel Andrea Cantarelli per i profili finance, dal partner Paolo Foppiani e dalla senior associate Maryana Todyrenchuk per i profili real estate.

AndPartners Tax and Law Firm ha assistito Praemia REIM Italy SGR nella negoziazione degli aspetti fiscali nell’ambito della procedura di finanziamento, con un team guidato dal partner Luca Di Nunzio e coordinato dall’avv. Giovanni Leoni.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito DeA Capital Real Estate SGR e Tikehau Capital nella negoziazione degli aspetti fiscali nell’ambito della procedura di finanziamento, con un team guidato dal partner Claudio Schettini coadiuvato dal partner Alessandro Giannelli e dal senior associate Francesco Palladino.

LEXSENTIAL LTD ha assistito DeA Capital Real Estate SGR e Tikehau Capital in merito ad alcuni profili regolamentari relativi al finanziamento e alla struttura dell’operazione, con un team guidato dal partner Mino Pennetta e di cui hanno fatto parte gli associate Michele Fiume, Giulio Pacini e Andy Wang.

Ryze (già Yard Reaas) ha assistito DeA Capital Real Estate SGR e Tikehau Capital in qualità di advisor tecnico per le attività di Due Diligence Tecnica e Ambientale e Project Monitoring nell’ambito della procedura di finanziamento.