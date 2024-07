Tutti gli studi nel finanziamento a Prysmian per l’acquisizione di Encore Wire Corporation

Stefano Sennhauser, Frederic Demeulenaere, Maria Ilaria Griffo

Prysmian, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Encore Wire Corporation, principale produttore del Nord America di rame e alluminio per la produzione di cavi residenziali, commerciali e industriali. L’acquisizione permetterà a Prysmian di consolidare la propria posizione di leadership in Nord America, beneficiando dell’efficienza e dell’innovazione del modello di produzione, distribuzione e servizio unici di Encore Wire.

A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari (composto da BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs, HSBC e Intesa Sanpaolo in qualità di Joint bookrunners e Mandated lead arrangers) in merito alle linee di credito dal valore di 3,4 miliardi di euro concesse a Prysmian per il finanziamento dell’operazione. Simmons & Simmons e lo studio Oppenhoff hanno invece prestato assistenza a Prysmian.

Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Stefano Sennhauser e dal counsel Frederic Demeulenaere, supportati dalla senior associate Evangeline Schumacher, dall’associate Alessandro Carta Mantiglia Pasini e dal trainee James Ahari. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia insieme alla senior associate Simona Simone hanno assistito sugli aspetti fiscali dell’operazione.

Un team A&O Shearman della sede di New York diretto dalla consulting lawyer Livia Talenti è intervenuto sugli aspetti di diritto statunitense dell’operazione, insieme al counsel Dustin Plotnick che ha fornito assistenza in materia di diritto fiscale statunitense.

Lo studio Oppenhoff, guidato dal partner Wolfgang Kotzur, e Simmons & Simmons, con un team guidato dalla managing associate Maria Ilaria Griffo e composto dall’associate Alessandra Belmonte e dalla trainee Francesca Mecca Galgano, hanno agito a fianco di Prysmian.