Tutti gli studi nell’acquisizione di Marullo da parte di Wise Equity Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity, tramite il fondo Wisequity VI, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Marullo, azienda siciliana leader nella produzione di ingredienti e semilavorati a base di pistacchio per gelateria e pasticceria, sia industriale che artigianale, oltre a prodotti finiti.







