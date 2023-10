Tutti gli studi nella vendita della galleria commerciale Airone

Legance, Ashurst e Fivelex hanno assistito Kryalos, per conto del Fondo Dante, nella vendita della galleria del centro commerciale Airone di Monselice (PD).



Legance ha curato tutti i profili real estate, corporate e amministrativi dell’operazione con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giuseppe Abbruzzese. I profili corporate sono stati seguiti dal counsel Jacopo Garonna con il supporto delle Associate Alice Galizia e Benedetta Frizzi, mentre gli aspetti di diritto amministrativo e urbanistico sono stati curati dalla senior counsel Alessandra Palatini coadiuvata dall’associate Simona Carretta.



Ashurst ha assistito Kryalos in relazione agli aspetti connessi all’estinzione delle garanzie reali prestate ai sensi del contratto di finanziamento in essere con un team guidato dal counsel Luca Maria Chieffo con l’associate Beatrice Melito e la trainee Aurora Pignalosa.



I creditori garantiti sono stati assistiti da Allen&Overy con un team diretto dal partner Pietro Scarfone e composto dal senior associate Marco Mazzola, dall’associate Chiara D’Andolfo e dal legal intern Francesco Balli.



Fivelex Studio Legale e Tributario ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dal partner Francesco Mantegazza, dal managing associate Andrea Brambilla e dalla trainee Federica Zaro.