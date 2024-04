Ufficio per il processo: pubblicato il bando per 3.946 posti

Pubblicato oggi sul sito del ministero della Giustizia, l’atteso bando per addetti all’ufficio per il processo 2024. I posti in concorso sono 3.946 e il reclutamento avverrà, per titoli ed esami, su base distrettuale a tempo determinato, come già avvenuto per i precedenti bandi.

Il bando di concorso

Il bando di concorso, è destinato al reclutamento di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, distribuite su base distrettuale (compresa la Corte di Cassazione).

I requisiti

Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto - oltre alla cittadinanza italiana (o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165), la maggiore età; il godimento dei diritti civili e politici; il non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; il non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA; il non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una PA; l’idoneità fisica all’impiego - il possesso della laurea (scienze dei servizi giuridici; giurisprudenza; scienze politiche; scienze economiche; economia e commercio e titoli equiparati ed equipollenti; ecc.).

La prova

La prova unica per tutti i codici di concorso consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere nell’arco di 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 e verterà sulle seguenti materie: Diritto pubblico; - Ordinamento giudiziario; - Lingua inglese.

La prova scritta potrà svolgersi presso sedi decentrate che saranno indicate attraverso il Portale “inPA”.

Come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente per via telematica entro il 26 aprile prossimo, autenticandosi tramite SPID/CIE/CNE/eIDAS, e compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso Portale, entro le ore 23.59 del 26 aprile 2024.

La domanda può essere presentata per uno solo dei codici concorso.