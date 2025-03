Ughi e Nunziante annuncia la nomina a socio di Riccardo Maraga

Riccardo Maraga

L’assemblea dei soci di Ughi e Nunziante ha deliberato la nomina a socio dell’avvocato Riccardo Maraga.

Entrato in Ughi e Nunziante nel 2017, Riccardo Maraga è specializzato in diritto del lavoro e assiste imprese e associazioni di categoria nella gestione dei rapporti di lavoro, occupandosi di contrattualistica, ristrutturazioni aziendali, piani di incentivazione e relazioni industriali. Dal 2018 partecipa come esperto tecnico ai tavoli di rinnovo dei CCNL dell’Industria Turistica, del Trasporto Aereo e degli Impianti a Fune.

Collabora con realtà di primo piano e associazioni come Federturismo-Confindustria e ANEF, supportandole su tematiche giuslavoristiche e processi di trasformazione aziendale. Opera anche nel Data Law, Privacy & Cybersecurity, offrendo consulenza su adeguamenti normativi e protezione dei dati.

Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro, ha partecipato alla Scuola AGI in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale e nel 2023 ha ottenuto il titolo di avvocato specialista conferito dal CNF.

È Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Medicina dell’Università La Sapienza di Roma e docente nei Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale e in Diritto e Sport.

Questa nomina testimonia l’impegno di Ughi e Nunziante a valorizzare e favorire la crescita delle sue migliori risorse interne.