Ughi e Nunziante con Cotecna nell’acquisizione di Suolo e Salute

Amon Airoldi

Cotecna Inspection SA annuncia l’acquisizione di Suolo e Salute, primario organismo di controllo e certificazione per il biologico in Italia, confermando così il proprio impegno nel settore agroalimentare. Approvata dal Consiglio dei Ministri italiano ai sensi della normativa Golden Power, l’operazione segna un passo fondamentale nella strategia di espansione di Cotecna, che consolida la sua posizione nel settore agroalimentare con un focus su certificazione, sostenibilità e sicurezza alimentare.

L’acquisizione di Suolo e Salute permette a Cotecna di rafforzare la propria offerta in Italia, un mercato chiave per il biologico in Europa, e di espandere la sua presenza internazionale grazie alla rete globale del Gruppo.

Nell’ambito dell’accordo, è previsto il mantenimento della struttura organizzativa e del team direttivo di Suolo e Salute, garantendo la continuità operativa e preservando la sua forte presenza sul territorio italiano. Questo approccio rappresenta un vantaggio strategico, assicurando alle aziende certificate un servizio localizzato, personalizzato e di alta qualità.

Advisor

Lo studio legale Ughi e Nunziante ha assistito Cotecna, con un team coordinato dal Partner Amon Airoldi, coadiuvato dal senior associate Pietro Pastorello per gli aspetti contrattuali. Il partner Andrea Marega, supportato dalle associate Giorgia Diotallevi e Carlotta Carta ha curato gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo, incluso il procedimento ai sensi della normativa Golden Power. Il team legale interno di Cotecna, nella persona del dott. Piero Chiavacci, ha seguito l’intero processo.

Lo Studio Bogoni, con la partner Inge Bisinella, ha seguito gli aspetti fiscali domestici ed internazionali e la strutturazione societaria e finanziaria dell’operazione, per conto di Cotecna.

I venditori sono stati assistiti dal Prof. Avv. Leonardo Zanetti per i profili legali e dallo Studio Giannelli, con un team guidato dal dott. Andrea Giannelli e dalla dott.ssa Lara Masini, per gli aspetti contabili e fiscali.