Ughi e Nunziante e BLF nell’acquisizione di DEA S.r.l. da parte del gruppo Kiloutou

Agostino Frau, Pietro Orzalesi, Francesco e Giovanni Ludergnani

Ughi e Nunziante Studio Legale ha assistito il gruppo Kiloutou nell’acquisizione del 100% del capitale sociale della DEA S.r.l., azienda di noleggio generalista con un’offerta dedicata alle piattaforme aeree di lavoro attraverso le sue 2 filiali nella città di Bologna ed una flotta di oltre 400 attrezzature.

L’operazione, condotta attraverso la holding italiana Kiloutou Holding S.r.l., rappresenta un nuovo passo nel piano di espansione del gruppo in Italia, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nei mercati regionali e consolidarsi tra i principali operatori nazionali nel noleggio professionale per l’edilizia e l’industria. Le filiali DEA beneficeranno di un rebranding commerciale per entrare a far parte della rete Kiloutou Italia, che ora comprende 27 filiali e 300 dipendenti. Questa acquisizione fa seguito ai precedenti investimenti di KILOUTOU nel Nord Italia e rafforza la sua presenza in Emilia-Romagna lungo il dinamico corridoio Ancona-Milano.

Ughi e Nunziante ha seguito l’operazione in ogni sua fase, dalla due diligence al closing, fornendo assistenza legale completa e coordinata con un team multidisciplinare composto da Pietro Orzalesi, Agostino Frau, Marco Borrelli e Federico Catalfamo, per i profili corporate e contrattuali, nonché da Federico Torzo, Elisabetta Rebagliati e Arianna Donatiello per gli aspetti giuslavoristici. La fiscalità dell’operazione per l’acquirente è stata seguita sempre dallo Studio Legale Ughi e Nunziante con Barbara Pizzoni e Linda Favi.

EY Parthenon ha agito in qualità di advisor finanziario dell’acquirente, con un team composto da Lucia Mazzuero e Andrea Maragliano.

I soci venditori sono stati assistiti - per gli aspetti legali - da BLF Studio Legale, con Giovanni Ludergnani, Francesco Ludergnani e Gaetano Ruvolo, e - come advisor finanziario - dallo Studio MBA con Massimo Bertoni e Marco Pancaldi, entrambi con sede a Bologna.