Ughi e Nunziante con Zodiac Energy plc nell'acquisizione di Coro Europe Ltd e Apennine S.p.A.

Ughi e Nunziante – Studio Legale ha assistito Zodiac Energy Plc nella definizione degli accordi relativi all'acquisizione da Coro Energy plc, quotata presso l'AIM di Londra, del 100% del capitale di Coro Europe Ltd, attiva in Italia nella ricerca e produzione di gas naturale tramite la sua controllata Apennine Energy S.p.A., per un prezzo complessivo fino a un massimo di 7,5 milioni euro. L'operazione è soggetta, tra l'altro, all'autorizzazione delle autorità italiane competenti.

Il team di Ughi e Nunziante è stato guidato dal Partner Roberto Leccese. Il Partner Gianluigi Pugliese, insieme con l'Associate Anna Vanni, si è occupato del security package, le Senior Associate Camilla Savarese e Linda Favi dei profili societari e fiscali.Coro Energy è stata assistita da Pinsent Masons LLP