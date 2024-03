Ulteriore allargamento della partnership di FIVELEX e rafforzamento della sede romana con l’ingresso di Francesca Pulejo

Francesca Pulejo

Francesca Pulejo fa ingresso, quale partner, in FIVELEX Studio Legale e Tributario.

Francesca Pulejo vanta un’esperienza ultraventennale nel contenzioso civile e societario, maturata presso primari studi italiani. Il suo ingresso va a rafforzare ulteriormente le competenze e la capacità che lo Studio vanta nella gestione di contenziosi per clientela corporate e istituzionale, nazionale e internazionale.

Francesca Pulejo opererà dalla sede romana recentemente aperta da FIVELEX, in Piazzale delle Belle Arti, dalla quale già opera il partner Alessandro del Ninno.

“Siamo entusiasti dell’ingresso di Francesca nella partnership di FIVELEX, per le sue qualità umane e per le sue elevate competenze professionali. Il suo ingresso in FIVELEX ha la duplice valenza di rafforzare ulteriormente una delle aree identitarie di FIVELEX, quella del contenzioso, e di contribuire al lancio della sede romana dello Studio recentemente aperta” commentano i co-managing partner.

Sull’apertura della sede romana aggiungono “L’apertura a Roma fa parte della nostra strategia di crescita, che ora potrà proseguire attraverso le sue sedi, nell’ambito di un progetto unitario e coeso. La scelta della Capitale è legata alla volontà di estendere la nostra operatività ad una clientela di particolare interesse nella prospettiva della ulteriore crescita dello Studio e di farlo attraverso professionisti di alto livello e con forte radicamento in un mercato diverso da quello nel quale da sempre operiamo”.

Con l’ingresso di Francesca Pulejo e la recente promozione a Partner di Andrea Brambilla, il numero di Partners di FIVELEX sale a 15.