Un avvocato amministrativista a difesa di una legalità condivisa e partecipata

L'ottavo Congresso Unaa che si è tenuto a Trieste il 24 e 25 ottobre scorso, dal titolo "Una Amministrazione efficiente per i diritti e lo sviluppo economico. Il ruolo dell'Avvocato amministrativista", è stata per il presidente Orazio Abbamonte una importante occasione per riflettere sul ruolo dell'avvocatura amministrativista in un tempo di crisi delle tutele e di crescente chiusura del potere pubblico. Nel suo editoriale che ospitiamo questa settimana Abbamonte esprime fa un'ampia riflessione su diversi temi dall'instabilità globale ai numeri del contenzioso, dalla cultura del rispetto al diritto come fiducia.