Unigrains nell’acquisizione del Gruppo La Prensa, leader in Italia nella stampa e finitura di etichette: tutti gli studi coinvolti

Giulia Fossati Zunino, Domenico Patruno, Alberto Sieli, Maurizio Pinto, Giuseppe Smerlo, Gianfranco Buschini

Gitti and Partners, Pirola Pennuto Zei & Associati, DWF, Bird & Bird e PedersoliGattai hanno agito come advisor nell’acquisizione da parte di Unigrains del Gruppo La Prensa, leader in Italia nella stampa e finitura di etichette per diverse tipologie di prodotti (tra cui, principalmente, alimentari e pet food), composto dalle holding Viboldone Holding S.r.l. ed Elele S.r.l. e dalle quattro società operative La Prensa Etichette Italia S.r.l., Flexo Labels Italia S.r.l., Fusteltaglio S.r.l. e Summit Press S.r.l. di proprietà della famiglia Delfino.

Gitti and Partners, con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla senior associate Giulia Fossati Zunino e formato dagli associate Antonino Di Salvo e Anastasia Cichetti per gli aspetti M&A, nonché dal partner Domenico Patruno per gli aspetti banking, dagli associate Virna Caterina Ferretto e Daniele Rositani Conti per gli aspetti di real estate, dalla partner Elisa Mapelli e dal junior associate Francesco Cannavina per i profili labour, dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Filippo Valle per i profili privacy e 231 e dal counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP, ha assistito Unigrains Italia S.p.A. (con un team composto da Francesco Orazi, Alfredo Cicognani e Julien Becquet), holding di investimento italiana del principale investitore agroalimentare europeo Unigrains S.A.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito gli investitori nella strutturazione dell’operazione e negli aspetti fiscali con un team guidato dal partner Gianfranco Buschini e composto dalla senior associate Sabrina Ricciardi e dall’associate Lorenzo Vignola.

I venditori, che hanno contestualmente re-investito nella holding del gruppo, sono stati assistiti per i profili legali dallo studio DWF, con un team guidato dal partner e responsabile della practice di M&A e Private Equity Luca Cuomo e coordinato dal senior associate Alberto Sieli e dall’associate Giulia Santi, mentre consulente finanziario e fiscale dei venditori è stato Abele Marco Asinari.

Al fianco di Unigrains Italia S.p.A., hanno preso parte all’operazione, quali co-investitori, anche Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (con un team composto da Lorenzo Langella, Vienda Giacomelli, Cira Caroscio e Francesco Placanica) assistita da Bird & Bird (con un team composto dal partner Alberto Salvadè, dal senior counsel Maurizio Pinto e dall’associate Giuseppe Federico Burrafato).

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo e dall’avvocato Mario Lado dello Studio Notarile Ciro De Vivo.

Il finanziamento bancario relativo all’operazione è stato concesso da illimity Bank (che ha agito con un team composto da Leopoldo Avesani, Giuseppe Occhigrossi, Annachiara Giannetta e Valerio Neri), assistita per i profili legali da PedersoliGattai, con un team guidato dal partnerMaura Magioncalda e composto dal senior associate Giuseppe Smerlo e dall’associate Lisa Marangon.

Alvarez & Marsal Italia (nelle persone del managing director Giorgio Perconti, del director Giuseppe Mazza e dell’associate Alessio Gagliardi) ha operato quale consulente finanziario di Unigrains Italia S.p.A. goetzpartners (con il managing director Giovanni Calia, il manager Tazio Cavalli, il consultantChristophe El-Hage e l’associate consultant Alessandro Vino) quale consulente strategico e ERM Italia (nelle persone dei partner Giovanni Aquaro e Claudia Solaini e dei principal consultant Umberto Del Gobbo e Maddalena Bonizzoni) quale consulente in materia ESG.