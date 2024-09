UR-Inverst acquisisce SITEP: gli advisor coinvolti

Federico Salvatore, Giorgio Recine, Michele Massironi, Maria Giulia Furlanetto

Ur-Invest, operatore specializzato nell’organizzazione di Club Deals di private equity, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Sitep S.r.l., azienda con sede a Voghiera (FE) operante nel settore delle soluzioni automatizzate per i laboratori di panificazione, pasticceria e pizzeria.

A vendere è stato il fondatore, Vinicio Colombari che, oltre ad avere reinvestito una quota partecipativa di minoranza nella newco che ha veicolato l’intera operazione, continuerà ad occuparsi dello sviluppo commerciale dell’azienda.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Ur-Invest per gli aspetti legali connessi alla negoziazione e revisione dei contratti riguardanti l’operazione di compravendita, di finanziamento e di re-investimento del socio Vinicio Colombari nel veicolo costituito ai fini dell’operazione, con gli associate partner Giorgio Recine e Federico Salvatore e con l’associate Francesco Santella. Lo Studio, inoltre, ha assistito Ur-Invest nello svolgimento della due diligence preliminare all’operazione con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Luca Occhetta e composto dall’associate partner Maddalena Antonini per gli aspetti fiscali, dagli associate partner Giorgio Recine e Federico Salvatore, con gli associate Camilla Lentini e Francesco Santella per gli aspetti corporate e commerciali e con la senior associate Monica Giacchi e l’associate Alessia Muscolo per gli aspetti giuslavoristici.

BDO Italia ha assistito Ur-Invest per gli aspetti di due diligence finanziaria attraverso un team composto dal partner Chiara Bascialla e dal manager Giovanni Roberti.

Il venditore, Vinicio Colombari, è stato assistito, per tutti gli aspetti legali dell’operazione, da La Scala Società tra Avvocati, con il partner Michele Massironi, la senior associate Maria Giulia Furlanetto e l’associate Matteo Robecchi e da SRI Group Global in qualità di financial advisor, con un team composto dal managing director Massimo Domini e dal senior associate Andrea Castagnoli.