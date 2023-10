Urso: in arrivo le polizze obbligatorie per i sanitari di Gioacchino Cartabellotta e Maurizio Hazan

L’annuncio del ministro: pronta anche la Tabella per i danni non patrimoniali da lesioni gravi









Sono in arrivo il decreto che attua le polizze assicurative obbligatorie per i sanitari, previsto dalla legge 24/2017, e la Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni gravi, già prevista dall’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private. Lo ha annunciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’Insurance Summit di Ania.

Si tratta di due provvedimenti importanti, attesi da tempo e che vertono su materie connesse (danno...