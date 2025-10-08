Uso improprio del bene comune: scatta la responsabilità condominiale?
la QUESTIONE
Qual è la natura della responsabilità del condominio per danni da cose in custodia? È configurabile tale responsabilità nell’ipotesi di uso improprio del bene comune? L’utilizzo improprio del bene fa venire meno il rapporto di causalità con l’evento dannoso?
Il riconoscimento della sussistenza di una responsabilità per danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nella materia che ci occupa, dipende dalla circostanza di fatto che del bene comune ne venga fatta un’utilizzazione...