Uso della Pec ammesso se il deposito alternativo a quello telematico è possibile
La Cassazione, con sentenza 679 del 2026, ha stabilito che, fino al 31 marzo 2025, il deposito di atti processuali per procedimenti previsti dal Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale era possibile anche tramite Pec
In materia di deposito telematico, laddove la norma transitoria consenta la possibilità di deposito alternativo a quello telematico, deve essere considerato ammissibile anche l’uso della PEC. È quanto chiarisce la Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con sentenza 679 del 2026, in applicazione del principio secondo cui, fino al 31 marzo 2025, era consentito il deposito di atti anche con modalità non telematiche, inclusa la PEC, per i procedimenti previsti dal Titolo I del Libro VI del...