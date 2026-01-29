Usucapione: la richiesta va fatta nei confronti di tutti gli originari proprietari
In danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari
Sottolinea il Tribunale di Nuoro (sentenza 30 dicembre 2025 n. 550), quanto alla regolarità del contraddittorio, come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari.
La presenza di tutti i comproprietari
Precisamente, la domanda diretta a far accertare l’avvenuta...