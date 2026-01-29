Civile

Usucapione: la richiesta va fatta nei confronti di tutti gli originari proprietari

In danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari

di Rocco Panetta

Sottolinea il Tribunale di Nuoro (sentenza 30 dicembre 2025 n. 550), quanto alla regolarità del contraddittorio, come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari.

La presenza di tutti i comproprietari

Precisamente, la domanda diretta a far accertare l’avvenuta...

