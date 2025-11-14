Valeria Viti nel comitato scientifico di Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili

Valeria Viti

Gli organizzatori di Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili hanno comunicato la composizione del suo Comitato Scientifico che avrà il compito di orientare contenuti e strategie dell’iniziativa. Valeria Viti, partner di PedersoliGattai è stata nominata tra i membri del Comitato Scientifico.

Green Fair non è una fiera tradizionale, ma un laboratorio di idee dove tecnologia, comunità e territori si incontrano per tracciare la rotta verso un’energia più pulita e accessibile. Il progetto Green Fair punta a riunire imprese, università, centri di ricerca, istituzioni e cittadini in un confronto diretto sui temi della decarbonizzazione, delle comunità energetiche, dell’idrogeno verde, dell’intelligenza artificiale applicata all’energia e dell’economia circolare.