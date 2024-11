Valido l’atto amministrativo senza firma se il responsabile è comunque individuabile

La firma apposta in calce ad un provvedimento o ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per la sua concreta attribuibilità, psichica e giuridica, all’agente amministrativo che risulta averlo formalmente adottato. Tuttavia – ha chiarito il Consiglio di Stato (sentenza n.8141/2024) - è anche vero che in omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati tutti i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, non solo la “non leggibilità” della firma...

