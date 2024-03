Valutazione dell’esperto fondamentale per definire la portata della tutela

L’interpretazione non sempre convergente del perimetro del vaglio giudiziale nel procedimento di conferma delle misure protettive non agevola il compito dell’esperto, chiamato a rilasciare un parere sulla sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del pericumum in mora, su cui in buona misura il tribunale di basa.

È indubbio che credibilità del piano, ragionevoli prospettive di risanamento, chiarezza delle azioni necessarie per realizzarlo e disponibilità dei creditori a negoziare...