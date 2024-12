Vantaggio per la società, serve una verifica autonoma

L’interesse dell’ente alla commissione del reato presupposto, o il vantaggio conseguito, vanno sempre accertati in modo specifico e non possono essere dedotti automaticamente dalla condanna di un dirigente dell’impresa. Lo ha chiarito la terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza 42968 depositata il 26 novembre 2024, annullando – per la seconda volta – la decisione della Corte d’appello che non si era conformata a tali principi di diritto, già enunciati nella sentenza 31665/2024...

