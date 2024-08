Veicoli e natanti, aggiornati gli importi per le lesioni di lieve entità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio scorso il decreto 16 luglio firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, contenente l’“Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2024”.

Il decreto composto di un unico articolo prevede che, alla luce dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2024, il Dm Mimit del 16 ottobre 2023 va adeguato applicando una maggiorazione dello 0,8% pari alla variazione percentuale dell’indice.



A decorrere dal mese di aprile 2024, dunque, gli importi indicati nel comma 1, dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati sono aggiornati nelle seguenti misure:

a) novecentoquarantasette euro e trenta centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);

b) cinquantacinque euro e ventiquattro centesimi, per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).