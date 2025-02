Verso il nuovo Arbitro assicurativo: decisioni non vincolanti ma l’inadempimento pesa sulla reputazione

Le decisioni dell’Arbitro assicurativo non avranno valore di lodo arbitrale e non saranno vincolanti per le parti. Ma il loro inadempimento può avere un impatto sulla reputazione di compagnie e intermediari e nei rapporti con l’Ivass.

Le disposizioni che regolano la fase decisoria dell’Arbitro assicurativo sono simili a quelle che disciplinano l’Arbitro bancario finanziario. Infatti, come prevede anche il Testo unico bancario, l’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005) dispone...