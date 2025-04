Presentiamo il webinar dal titolo

“VERSO IL XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI TORINO: LE ASSOCIAZIONI A CONFRONTO”.

Il Congresso Nazionale Forense rappresenta la massima Assise dell’Avvocatura dove delegati votati dagli iscritti ai singoli Ordini e le Istituzioni forensi, tecniche e politiche si incontrano. Il XXXVI Congresso Nazionale “L’Avvocato nel futuro. Pensare da Legale, agire in Digitale” si terrà a Torino il 16-17 e 18 ottobre 2025.

Il Webinar affronterà le principali tematiche relative all’esercizio della Professione e alle attuali criticità e prospettive della Categoria. Si affronteranno anche i temi dell’Agenda del Congresso

AI ed esercizio della professione forense;

L’Avvocato nel processo e nelle attività non giudiziali;

Nuovi ambiti di consulenza legale.

Il webinar avrà luogo il prossimo 12 maggio dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE.

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA