Violazione di un marchio altrui nell'adozione di un nome a dominio di un sito web

La vicenda processuale
Nel marzo del 2016, una Società a Responsabilità Limitata, attiva nel settore agro-alimentare, depositava la domanda di registrazione del proprio marchio.
Un'altra azienda, operativa nel medesimo ambito, affermava di aver registrato lo stesso segno distintivo denominativo/figurativo nel 2008, tuttavia, pur non avendolo rinnovato, lo utilizzava sulle proprie etichette, sull'insegna dell'attività e sul sito internet, sin dal 2002, oltre a comparire nella sua originaria ragione sociale.
Pertanto, nel ...
Legge italiana sull'AI tra aspettative e aspirazioni forse ancora velleitarie
di Giovanni Comandé - Professore ordinario di Diritto comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa