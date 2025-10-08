Il MeritoApprofondimento

Violazione di un marchio altrui nell'adozione di un nome a dominio di un sito web

di Camilla Insardà, Avvocato

Guida al Diritto

La vicenda processuale

Nel marzo del 2016, una Società a Responsabilità Limitata, attiva nel settore agro-alimentare, depositava la domanda di registrazione del proprio marchio.

Un'altra azienda, operativa nel medesimo ambito, affermava di aver registrato lo stesso segno distintivo denominativo/figurativo nel 2008, tuttavia, pur non avendolo rinnovato, lo utilizzava sulle proprie etichette, sull'insegna dell'attività e sul sito internet, sin dal 2002, oltre a comparire nella sua originaria ragione sociale.

Pertanto, nel ...

