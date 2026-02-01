Violazioni di dati personali, Italia quinta in Europa per sanzioni

Le violazioni di dati personali più ricorrenti in Italia ruotano intorno a marketing, telemarketing e profilazione e poi trattamento e sicurezza dei dati. L’ottava edizione del Gdpr Fines and Data Breach Survey pubblicato dallo studio legale Dla Piper sottolinea come in Europa le notifiche di data breach sono salite da una media di 363 a 443 al giorno in un contesto segnato dalle tensioni geopolitiche e da minacce e attacchi abilitati dall’Ai, confermando un rischio cyber sempre molto alto. In Italia...

