Violenza di genere, tutele rafforzate per le vittime
La legge che introduce il delitto di femminicidio modifica anche le procedure: possibile l’audizione personale da parte del Pm e previste notizie su scarcerazioni o evasioni
La legge che introduce il delitto di femminicidio (181/2025, in vigore da mercoledì 17 dicembre) ridisegna l’approccio dell’ordinamento alla violenza di genere. Il nuovo delitto è il simbolo di un riassetto più ampio che attraversa il processo penale dalla fase delle indagini all’esecuzione della pena: le modalità con cui la vittima è ascoltata, il ruolo dell’accusa privata, la gestione delle misure cautelari, le notifiche alla persona offesa, le comunicazioni tra autorità giudiziaria penale e civile...