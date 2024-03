Vitale acquista la maggioranza di VVA Debt and Grant: gli advisor legali

Emilio Bettaglio, Emiliano Zanfei, Michele Ventura

Vitale, società indipendente di financial advisory, ha annunciato nei giorni scorsi l’acquisito una quota di maggioranza di VVA Debt&Grant, società di advisory specializzata nell’individuazione e reperimento di forme di finanziamento agevolato (grant), garantito e alternativo. In seguito al perfezionamento dell’operazione, VVA Debt & Grant cambierà la propria denominazione in Vitale Debt & Grant, con Claudio Calvani che rimarrà socio e amministratore delegato della società.

Vitale è stata assistita, per tutti gli aspetti legali dell’operazione, da Giliberti Triscornia e Associati con un team composto da Emilio Bettaglio (nella foto a sinistra), Emiliano Zanfei (nella foto al centro) e Leonardo Spinadin; mentre Claudio Calvani è stato assistito da PedersoliGattai con un team composto dal senior counsel Michele Ventura (nella foto a destra) e dall’associate Ludovica Cimini .