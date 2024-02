Vittime dovere e mafia: si paga il contributo unificato

I procedimenti instaurati dalle vittime del dovere e della mafia scontano il contributo unificato, l’importo forfettario di cui all’art. 30 del Dpr n. 115/2002 e in generale le spese di giustizia. A essi, infatti, non può applicarsi il regime di favore previsto per le vittime di terrorismo e stragi. Lo ha chiarito via Arenula, con provvedimento del 18 gennaio 2024 , rispondendo al quesito pervenuto sul canale Filo Diretto.

Il quesito

In particolare, il Dirigente amministrativo del Tribunale...