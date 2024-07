Vittime terrorismo e criminalità, illegittimo negare i benefici ai superstiti imparentati coi “mafiosi”

È incostituzionale negare sempre e comunque i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata ai parenti e agli affini entro il quarto grado di persone sottoposte a misure di prevenzione o anche indagate per alcune tipologie di reato, in particolare a carattere mafioso.

Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 122 , depositata oggi, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-quinquies, co. 1, lettera...