Vivian Grace Chammah porta a CastaldiPartnersi la sua esperienza in prprietà intellettuale, Information Technology e Cybersecyrity

Avocate au Barreau de Paris e avvocato del foro di Milano, Vivian Grace Chammah fa il suo ingresso in CastaldiPartners dopo nove anni di lavoro in BonelliErede nella practice di IP, IT e privacy e nel Focus Team Innovazione Digitale.

Con un percorso universitario italo/francese, Vivian Grace Chammah ha lavorato prima nell’ufficio legale di Cisco Systems France e in studi legali francesi specializzati in IP, IT e media, per poi entrare in BonelliErede nel 2015. È specializzata nell’assistenza in materia...