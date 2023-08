Voli, tetto massimo al risarcimento per il bagaglio smarrito di Selene Pascasi









Per il vettore aereo responsabile della perdita del bagaglio del passeggero, scatta la condanna al risarcimento ma nella misura, fissata dalla Convenzione di Montreal del 1999, di mille diritti speciali di prelievo (unità convenzionale usata per i risarcimenti nelle convenzioni internazionali sui trasporti) per turista. Lo afferma la Corte d’appello di Napoli con sentenza 2032 dell’8 maggio 2023 (presidente Magliulo, relatore Marinaro).

Ad aprire la controversia sono due turisti che, arrivati a destinazione...