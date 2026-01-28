GiurisprudenzaComunitario e Internazionale

Volo cancellato, il vettore aereo deve rimborsare anche la commissione pagata all'intermediario

di Marina Castellaneta

N. 4

Guida al Diritto

Con la sentenza depositata il 15 gennaio 2026, nella causa C-45/24, gli eurogiudici hanno fatto un ulteriore passo nella tutela degli acquirenti di biglietti aerei i cui voli siano poi cancellati, stabilendo che il vettore è tenuto a versare, nel caso di annullamento del volo, non solo il costo del biglietto, ma anche l'importo che il passeggero ha corrisposto alla società che ha svolto la funzione di intermediaria nell'acquisto dei biglietti

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Il fatto
  2. La quantificazione dell'importo del biglietto aereo ai fini del rimborso
  3. L'elemento soggettivo con riguardo all'autorizzazione alla vendita di biglietti da parte del vettore aereo

