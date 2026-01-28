Volo cancellato, il vettore aereo deve rimborsare anche la commissione pagata all'intermediario

Con la sentenza depositata il 15 gennaio 2026, nella causa C-45/24, gli eurogiudici hanno fatto un ulteriore passo nella tutela degli acquirenti di biglietti aerei i cui voli siano poi cancellati, stabilendo che il vettore è tenuto a versare, nel caso di annullamento del volo, non solo il costo del biglietto, ma anche l'importo che il passeggero ha corrisposto alla società che ha svolto la funzione di intermediaria nell'acquisto dei biglietti