Voto per l’Amla a febbraio Leo al Parlamento Ue per sostenere Roma

La sede dell’ autorità europea per l’antiriciclaggio (Amla) verrà decisa il prossimo 22 febbraio in votazione congiunta dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. In corsa per aggiudicarsi la nuova istituzione, oltre a Roma, sono sette capitali continentali (Vienna, Vilnius, Riga, Dublino, Madrid, Bruxelles e Parigi) e Francoforte sul Meno per la Germania.

La notizia dell’avvio dell’ultimo miglio per l’assegnazione - che come sempre unisce al prestigio unionale grandi fattori di promozione e di volano...