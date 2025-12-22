Wateralia rafforza la propria posizione nel mercato australiano tramite l’acquisizione di Aquatec. Tutti gli studi nell’operazione

Wateralia, uno dei maggiori player indipendenti europei operante a livello mondiale nel settore delle pompe centrifughe e dei sistemi di pompaggio dell’acqua, ha concluso l’acquisizione di Aquatec Holdings Pty Ltd, fornitore leader in Australia e Nuova Zelanda di soluzioni nella gestione delle acque e delle acque reflue. L’operazione consente al gruppo Wateralia di consolidare la propria leadership internazionale nel settore, in forte sviluppo in Australia, rafforzando le capacità di ingegneria e...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi