Professione e Mercato

Wateralia rafforza la propria posizione nel mercato australiano tramite l’acquisizione di Aquatec. Tutti gli studi nell’operazione

Wateralia, uno dei maggiori player indipendenti europei operante a livello mondiale nel settore delle pompe centrifughe e dei sistemi di pompaggio dell’acqua, ha concluso l’acquisizione di Aquatec Holdings Pty Ltd, fornitore leader in Australia e Nuova Zelanda di soluzioni nella gestione delle acque e delle acque reflue

