Waterworks completa l’acquisto del 25% di Rubinetteria Stella: tutti gli studi

Alessandra Cuni, Daniela Murer, Gianvittorio Giroletti

Waterworks Operating Co. LLC, leader mondiale nella produzione di prodotti di lusso per bagno e cucina, ha acquisito il 25% del capitale sociale di Rubinetterie Stella S.p.A., storica azienda italiana piemontese fondata nel 1882.

Più nel dettaglio Waterworks ha acquisito l’intera partecipazione detenuta da Finstar S.r.l. in Rubinetterie Stella.



L’operazione mira a rafforzare il rapporto produttivo esistente tra Rubinetterie Stella – che vanta in Italia una consolidata rete di clienti retail, di rivenditori e di aziende del settore hospitality - e Waterworks, sostenendo la strategia di crescita globale e europea dell’azienda americana.



L’acquirente Waterworks Operating Co. LLC è stato assistito dallo studio legale CMS con un team composto da Daniela Murer (partner Corporate M&A), Alessandra Cuni (counsel Corporate M&A), Carlo Gnetti (partner Tax), Luca Scibelli (senior associate Tax) e Alessandra Boati (counsel Employment).



Giovannelli e Associati Studio Legale ha assistito il venditore, Finstar S.r.l., per gli aspetti legali dell’operazione, con un team composto da Gianvittorio Giroletti (partner Corporate M&A) e da Francesca di Lorenzo (associate Corporate M&A).



Lo Studio Legale Carnelutti ha assistito Rubinetterie Stella S.p.A. per gli aspetti legali dell’operazione, con un team composto da Carlo Pappalettera (partner Corporate M&A) e Alessandro Asti (partner Corporate M&A).