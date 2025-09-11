WFW assiste Po Valley nell’accordo con Hera per la fornitura di gas

Giannalberto Mazzei e Arianna Neri

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Po Valley Energy Limited (“Po Valley”) nell’accordo con Hera Trading (“Hera”), società del Gruppo Hera che opera sui mercati all’ingrosso di gas ed energia elettrica, per la vendita del gas prodotto dall’impianto di Podere Maiar-1, nell’ambito della concessione di produzione di Selva Malvezzi.

Il nuovo contratto di fornitura gas subentra all’accordo in essere con BP Gas Marketing in scadenza il 1° ottobre 2025 e per il quale WFW aveva già assistito Po Valley. Il contratto prevede la fornitura di circa 28 milioni di metri cubi di gas nel corso di un anno di produzione.

WFW ha assistito Po Valley nella redazione del contratto di vendita del gas, della relativa Parent Company Guarantee e nella gestione dei rapporti contrattuali con i partner coinvolti nel progetto di concessione, con un team composto dal Partner Giannalberto Mazzei, dalla Counsel Arianna Neri e dall’Associate Maria Vittoria Sini, in stretta collaborazione con il team di Po Valley.

L’Avv. Mazzei ha commentato: “Siamo onorati di aver nuovamente affiancato Po Valley nella definizione di un accordo di vendita del gas e di poter consolidare ulteriormente la nostra collaborazione”.