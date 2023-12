WFW con Encavis nella vendita di un portafoglio di asset rinnovabili da 93 MW

Eugenio Tranchino, Luca Sfrecola, Tiziana Manenti

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Encavis Asset Management AG (”EAM”), società controllata da Encavis AG e quotata al MDAX, nella vendita di un portafoglio internazionale di asset di energia rinnovabile ad un investitore istituzionale.



Il portafoglio comprende due parchi fotovoltaici in Italia e Francia con una capacità complessiva di 17 MW e nove parchi eolici in Germania, Francia, Svezia e UK con una capacità complessiva di 76 MW.



Il team multidisciplinare e internazionale di WFW che ha assistito EAM in tutti gli aspetti legali rilevanti, dalla due diligence alla negoziazione dei contratti di compravendita, per le questioni di diritto italiano è stato guidato dal Managing Partner di WFW Italia Eugenio Tranchino, in stretta collaborazione con i Partner Luca Sfrecola e Tiziana Manenti, supportati dalla Senior Associate Cristina Betti a dall’Associate Giovanni Benedetto.



La consulenza in materia di diritto tedesco è stata fornita dal Partner e Global Energy Sector Co-Head Malte Jordan, dalla Partner Christine Bader per gli aspetti amministrativi e regolamentari e dalla Partner Verena Scheibe per quelli tax, coadiuvati dai Senior Associate Muteber Yalcin ed Eva-Maria Christiansen e dall’Associate Verena Weider. La consulenza in materia di diritto francese è stata fornita dal Corporate Partner Thomas Rabain, dal Finance Partner Laurence Martinez-Bellet e dal Regulatory and Public Law Partner Laurent Battoue, coadiuvati dagli Associate Lucile Mazoué, Chloé Léonard, Hugues Hounkpati, Victor Godard, Catherine Masquelet e Simon Dumontel. La consulenza in materia di diritto inglese è stata fornita dal Corporate Partner e Global Mining & Commodities Sector Co-Head Jan Mellmann, dalla Projects Partner Daisy East e dal Real Estate Partner John Rosmini, coadiuvati dalla Senior Associate Nerina Erasmus e dalle Associate Rachel Lee e Sarika Parmar.



Advokatfirman Vinge ha agito in qualità di consulente legale svedese di EAM.