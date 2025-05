White Bridge Investments II acquisisce l’intero capitale sociale di Cirelli La Collina Biologica S.r.l.

Piergiorgio Mancone, Francesca Di Lorenzo

White Bridge Investments II, fondo di private equity focalizzato su eccellenze italiane, annuncia l’acquisizione – per il tramite della sua controllata Tenuta Ulisse S.r.l. - dell’intero capitale sociale di Cirelli La Collina Biologica S.r.l., cantina abruzzese rinomata per la produzione di vini biologici e per l’innovativo approccio all’enoturismo sostenibile.

White Bridge è stata assistita nell’operazione da un team guidato dal Partner Matteo Delucchi assistito dagli associate Francesca di Lorenzo, Giorgia Palmas e Marika Gentile per gli aspetti corporate, da Santi Marco Calabrò per gli aspetti lavoristici. Cirelli La Collina Biologica S.r.l. è stata invece assistita in tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dal Partner Piergiorgio Mancone e composto dai Senior Associate Luca Gobbi e Francesco D’Imporzano e per gli aspetti di tipo fiscale con un team guidato dal Partner Alberto Picariello.

Fondata da Francesco Cirelli, l’azienda ha costruito nel tempo una solida reputazione internazionale grazie a una filosofia produttiva orientata alla qualità, al rispetto della natura e a un’offerta enoturistica unica nel suo genere. Con questa operazione, White Bridge punta a valorizzare e far crescere ulteriormente la presenza di Cirelli La Collina Biologica S.r.l. sui mercati esteri, ampliando al contempo le esperienze di ospitalità già molto apprezzate dai visitatori.

White Bridge Investments II conferma così il proprio impegno a sostenere imprese italiane di qualità, con una forte vocazione sostenibile e una visione internazionale.